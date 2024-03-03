برشلونة يقترب من المركز الثاني.. جيرونا يسقط على ملعبه ضد مايوركا

حقق ريال مايوركا الفوز على جيرونا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد مايوركا للنقطة الـ 27 في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة الـ 59 في المركز الثاني.

الخسارة وسعت الفارق بين جيرونا وريال مدريد لسبع نقاط، بينما أتاحت الفرصة لبرشلونة ليحتل المركز الثاني حال فوزه على أتلتيك بلباو مساء اليوم.

كوبيتي سجل هدف فوز مايوركا الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 33.

وسيلعب مايوركا مباراته المقبلة ضد برشلونة يوم الجمعة 8 مارس، بينما سيعلب جيرونا ضد أوساسونا يوم السبت على ملعبه.