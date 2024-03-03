الهداف يضرب مجددا.. مابولولو يطعن إنبي ويصعب موقف الصدارة

تغلب الاتحاد السكندري على مضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وسدد مابولولو في الدقيقة 6 كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 9 سدد محمد حامد رأسية لإنبي تصدى لها المهدي سليمان.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 18 بتوقيع مابولولو بعد تمريرة من شريف رضا.

جووووووووول💥.. مابولولو مابيرفضش الهدايا وبمتابعة هداف كبير بيخطف الأضواء وبيسجل الأنجولي هدف التقدم للاتحاد على إنبي لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الفريق السكندري🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/P9lf2Xk1m7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 3, 2024

وفي الدقيقة 27 أدرك أحمد يوسف التعادل بعد رأسية من محمد حامد تصدى لها المهدي ليتابعها زميله في الشباك.

جووووووووول💥.. أحمد يوسف بيسجل التعادل لإنبي بنسخة طبق الأصل من هدف الاتحاد لتصبح النتيجة 1-1🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/UGlH3ISEJ9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 3, 2024

وأصيب سيف تقا في الدقيقة 47، وخرج ليترك موقعه لإسلام أبو سليمة.

بينما أتى أحمد عادل بدلا من عبد الغني محمد في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 58 كاد إنبي يسجل الثاني بتسديدة من مصطفى دويدار ولكنها ضربت العارضة.

وأتى ناصر ناصر وعمرو صالح وأحمد غنيم بدلا من بيكالي أوبامي وكريم الديب وشريف رضا في الدقيقة 65، دفعة واحدة بصفوف الاتحاد.

على الجانب الآخر أتى محمد شريف حتحوت بدلا من رفيق كابو، ثم حل أحمد نادر حواش ومحمد ناصر بدلا من محمد حمدي وأحمد العجوز، في الدقيقة 71.

وحاول أحمد أمين قفة من عرضية لحتحوت ولكن الرأسية مرت خارج الملعب في الدقيقة 76.

وسدد حتحوت في الدقيقة 83 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، ثم أتى أحمد جمال بدلا من قفة في الدقيقة 90.

وأخيرا أتى هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 94 بتوقيع مابولولو، من متابعة لتسديدة إسلام أبو سليمة التي ارتدت من العارضة.

ومين غيره مابولولو 🔥🔥 جنووووون في مباراة الاتحاد وإنبي 💣 الفهد الانجولي يخطف الفوز في الدقيقة 94 لزعيم الثغر🟢🟢 #ONTime_Sports pic.twitter.com/WzIQfJtxss — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 3, 2024

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 13 نقطة في المركز الثاني.

بينما بقي إنبي على الصدارة حتى الان برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.