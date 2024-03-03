الهداف يضرب مجددا.. مابولولو يطعن إنبي ويصعب موقف الصدارة

الأحد، 03 مارس 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

الاتحاد 2-1 إنبي

تغلب الاتحاد السكندري على مضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وسدد مابولولو في الدقيقة 6 كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 9 سدد محمد حامد رأسية لإنبي تصدى لها المهدي سليمان.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة 18 بتوقيع مابولولو بعد تمريرة من شريف رضا.

وفي الدقيقة 27 أدرك أحمد يوسف التعادل بعد رأسية من محمد حامد تصدى لها المهدي ليتابعها زميله في الشباك.

وأصيب سيف تقا في الدقيقة 47، وخرج ليترك موقعه لإسلام أبو سليمة.

بينما أتى أحمد عادل بدلا من عبد الغني محمد في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 58 كاد إنبي يسجل الثاني بتسديدة من مصطفى دويدار ولكنها ضربت العارضة.

وأتى ناصر ناصر وعمرو صالح وأحمد غنيم بدلا من بيكالي أوبامي وكريم الديب وشريف رضا في الدقيقة 65، دفعة واحدة بصفوف الاتحاد.

على الجانب الآخر أتى محمد شريف حتحوت بدلا من رفيق كابو، ثم حل أحمد نادر حواش ومحمد ناصر بدلا من محمد حمدي وأحمد العجوز، في الدقيقة 71.

وحاول أحمد أمين قفة من عرضية لحتحوت ولكن الرأسية مرت خارج الملعب في الدقيقة 76.

وسدد حتحوت في الدقيقة 83 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، ثم أتى أحمد جمال بدلا من قفة في الدقيقة 90.

وأخيرا أتى هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 94 بتوقيع مابولولو، من متابعة لتسديدة إسلام أبو سليمة التي ارتدت من العارضة.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 13 نقطة في المركز الثاني.

بينما بقي إنبي على الصدارة حتى الان برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
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