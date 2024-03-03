نهاية ما بعد الزمالك.. إقالة أوسوريو من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي
الأحد، 03 مارس 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إقالة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه.
وجاء بيان النادي البرازيلي كالتالي:
أتلتيكو باراناينسي يعلن أن خوان كارلوس أوسوريو لم يعُد مدرب الفريق الأول.
وكذلك المساعدان جون ماريو أرانجو وفرانشيسكو يوني لوندونيو لن يستمرا مع الفريق.
أتلتيكو باراناينسي يشكر الطاقم الفني على خدماته ويتمنى له النجاح.
بصفة مؤقتة، سيقود ويسلي كارفاليو وجوكا أنتونيلو قيادة الفريق.
وتولى أوسوريو قيادة باراناينسي في يناير الماضي، لتنتهي الولاية بعد شهرين.
وحقق أوسوريو 7 انتصارات و4 تعادلات في مرحلة المجموعة لبطولة باراناينسي، ولكن الخسارة الوحيدة أتت في ربع النهائي أمام لوندرينا.
يذكر أن أتلتيكو باراناينسي كان مهمة أوسوريو الأولى بعد الرحيل عن تدريب الزمالك.
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