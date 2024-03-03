التشكيل - عودة البلعوطي أمام الاتحاد.. وهداف الدوري يقود الهجوم أمام إنبي
الأحد، 03 مارس 2024 - 18:23
كتب : FilGoal
أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.
ويعود الحارس عبد العزيز البلعوطي إلى صفوف إنبي بعد فترة من الغياب.
وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد يوسف - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي
خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مصطفى دويدار
خط الهجوم: أحمد أمين قفة - رفيق كابو
فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم
خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - خالد الغندور
خط الهجوم: عبد الغني محمد - بيكالي أوبامي - مابولولو
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