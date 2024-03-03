ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز

حقق ميتز الفوز على نانت بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد مع نانت قبل خروجه في الدقيقة الـ 59.

الفوز رفع رصيد ميتز للنقطة الـ 20 في المركز الـ 17 وقبل الأخير، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 13.

تقدم ميتز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 58 من ركلة جزاء ارتكبها مصطفى محمد ضد فريقه وسددها جورجيس ميكاتوازدي بنجاح.

وبعد دقيقة واحدة خرج مصطفى محمد وحل تينو كادويري بدلا منه.

دقيقة واحدة مرت وسجل ميتز الهدف الثاني عن طريق ماتيو أودول.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد مارسيليا خارج ملعبه يوم الأحد 10 مارس الجاري.