وفاة منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

توفي منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم نعيا في الراحل عن عمر يناهز 88 عاما.

وسبق لثابت تولي منصب رئيس اللجنة الأولمبية في مرتين سابقتين.

المرة الأولى كانت من عام 1990 حتى 1993 والثانية كانت من عام 1996 وحتى 2006.

وكان ثابت عضوا في منتخب الرماية المصري بوقت سابق قبل تولي منصب رئيس اللجنة الأولمبية.

منير ثابت هو شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.