تصوير سينمائي ومخرج عالمي.. في الجول يكشف خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي كأس مصر لنسخة 2022 - 2023 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك في تمام الثامنة من مساء الجمعة.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية:

- بث مباشر قبل موعد المباراة بساعتين لمتابعة كل الأحداث داخل وخارج الملعب

28 كاميرا موزعة بمختلف أنحاء الملعب وأنواعهم كالتالي:

FPV Drone – Mono-Rail Cameras - BatCam Fly – Steady-cam - POV Q-Ball – BatCam-Hold – Pole-Cam – Sky-Cam – Selfie-Stick-Cam - Cinematic-Style Cameras

- لقطات سينمائية لعرض لحظة تسجيل الأهداف والاحتفالات على غرار نقل مباريات الدوري الإسباني.

- نقل صوت الحكم أثناء إعلان القرارات في حالة العودة لتقنية الفيديو.

- القنوات الناقلة: MBC Masr – On Time Sports

- المخرج أوسكار لاجو والذي سبق وأخرج كل من (أمم أوروبا 2020 وسيتواجد في 2024 - نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 و 2019 - نهائي الدوري الأوروبي 2022 - نهائي الكأس الذهبية بأمريكا الشمالية 2019 و2023 - نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 - أولمبياد برشلونة 92 - الدوري الإسباني منذ 92)

وينطلق الاستوديو الافتتاحي خلال الفترة من 4:30 - 6:00 بتوقيت مصر.

ويدير الاستوديو كل من سيف زاهر وهاني حتحوت بينما يتواجد معهم كل من: حازم إمام وأحمد حسام ميدو وحسام حسن وحسام غالي ومانويل جوزيه

بينما ينطلق الاستوديو التحليلي خلال الفترة من 6:00 - 7:30 بتوقيت مصر.

ويقدم الاستوديو التحليلي كل من وليد الفراج وإبراهيم فايق وفي ضيافتهما كل من: جوزيه مورينيو - أحمد عز - تامر بدوي - أحمد عفيفي - الحكم رفشان إيرماتوف - الحكم سمير عثمان