تصوير سينمائي ومخرج عالمي.. في الجول يكشف خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي كأس مصر لنسخة 2022 - 2023 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك في تمام الثامنة من مساء الجمعة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي لتحديد موقف وسام أبو علي بعد آلام العضلة الخلفية منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية الزمالك يحدد موعد السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية لمحمد عبد المنعم

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية:

- بث مباشر قبل موعد المباراة بساعتين لمتابعة كل الأحداث داخل وخارج الملعب

28 كاميرا موزعة بمختلف أنحاء الملعب وأنواعهم كالتالي:

FPV Drone – Mono-Rail Cameras - BatCam Fly – Steady-cam - POV Q-Ball – BatCam-Hold – Pole-Cam – Sky-Cam – Selfie-Stick-Cam - Cinematic-Style Cameras

- لقطات سينمائية لعرض لحظة تسجيل الأهداف والاحتفالات على غرار نقل مباريات الدوري الإسباني.

- نقل صوت الحكم أثناء إعلان القرارات في حالة العودة لتقنية الفيديو.

- القنوات الناقلة: MBC Masr – On Time Sports

- المخرج أوسكار لاجو والذي سبق وأخرج كل من (أمم أوروبا 2020 وسيتواجد في 2024 - نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 و 2019 - نهائي الدوري الأوروبي 2022 - نهائي الكأس الذهبية بأمريكا الشمالية 2019 و2023 - نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 - أولمبياد برشلونة 92 - الدوري الإسباني منذ 92)

وينطلق الاستوديو الافتتاحي خلال الفترة من 4:30 - 6:00 بتوقيت مصر.

ويدير الاستوديو كل من سيف زاهر وهاني حتحوت بينما يتواجد معهم كل من: حازم إمام وأحمد حسام ميدو وحسام حسن وحسام غالي ومانويل جوزيه

بينما ينطلق الاستوديو التحليلي خلال الفترة من 6:00 - 7:30 بتوقيت مصر.

ويقدم الاستوديو التحليلي كل من وليد الفراج وإبراهيم فايق وفي ضيافتهما كل من: جوزيه مورينيو - أحمد عز - تامر بدوي - أحمد عفيفي - الحكم رفشان إيرماتوف - الحكم سمير عثمان

كأس مصر نهائي كأس مصر الزمالك الأهلي
نرشح لكم
وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية علاء نبيل: لا يوجد إشراف على المنتخبات في اتحاد الكرة مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية خبر في الجول - عودة شيلونجو تحت الاختبار في الإسماعيلي.. وبنيني جديد خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض جناح الوداد
أخر الأخبار
وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 33 دقيقة | الدوري المصري
رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية 40 دقيقة | الدوري المصري
فشل في الاقتراب من الصدارة.. برشلونة يتعادل مع بلباو ساعة | الدوري الإسباني
علاء نبيل: لا يوجد إشراف على المنتخبات في اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز ساعة | الدوري المصري
هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف ساعة | الدوري المصري
عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي