تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه مانشستر يونايتد بدربي المدينة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – روبين دياز – نيثان أكي

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودري – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.