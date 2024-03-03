تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي
الأحد، 03 مارس 2024 - 16:37
كتب : FilGoal
أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه مانشستر سيتي بدربي المدينة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: فيكتور لينديلوف – رفايل فاران – جوني إيفانز
خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو – كاسيميرو – ديوجو دالوت
أمامهم: برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 59 نقطة.
نرشح لكم
ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) ميتز فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياكابي المروعة ضد ريال مدريد مصطفى محمد أساسي ضد ميتز رابطة الدوري الإسباني تحقق بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية من قبل طفل آس: إدارة ريال مدريد ترى أن هدف لجنة الحكام إعادة برشلونة للمنافسة ليكيب: مبابي غاضب من إنريكي بسبب استبداله المستمر