تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه مانشستر سيتي بدربي المدينة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف – رفايل فاران – جوني إيفانز

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو – كاسيميرو – ديوجو دالوت

أمامهم: برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 59 نقطة.