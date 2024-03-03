مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي لتحديد موقف وسام أبو علي بعد آلام العضلة الخلفية

اشتكى وسام أبو علي مهاجم الأهلي من آلام في العضلة الخلفية مما تسببت في عدم استكماله للتدريبات الجماعية.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية والمقرر له يوم 8 مارس المقبل على ملعب الأول بارك.

وشارك وسام أبو علي مع الأهلي كبديل في مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بينما بدأ أساسيا أمام بلدية المحلة في الدوري.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية".

وكشف "يخضع وسام أبو علي لفحص طبي غدا الإثنين لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية".

ونجح أبو علي في تسجيل هدفين للأهلي خلال فوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على بلدية المحلة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري.

وتعتبر تلك هي المباراة الوحيدة التي بدأها وسام أساسيا منذ انضمامه إلى الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.