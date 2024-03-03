انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) ميتز

الأحد، 03 مارس 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ميتز في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.

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ق 60: جووووول ماتيو أودول لميتز من رأسية من صناعة ميكاوتادزي.

ق 59: خروج مصطفى محمد عقب تسببه في ركلة الجزاء ضد فريقه وتسجيلها ودخول تينو كاديويري.

ق 58: جووووول جورجيس ميكاوتادزي لصالح ميتز من ركلة جزاء.

ق 56: مصطفى محمد يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 29: رأسية رائعة وخطيرة من مصطفى محمد لكن ذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.

ق 23: ديديه لامكل لاعب ميتز يسدد كرة ترتطم في العارضة.

ق 16: تسديدة قوية من مصطفى محمد من داخل منطقة لكن أعلى المرمى

بداية المباراة

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي ميتز
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