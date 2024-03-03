انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) ميتز
الأحد، 03 مارس 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ميتز في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 60: جووووول ماتيو أودول لميتز من رأسية من صناعة ميكاوتادزي.
ق 59: خروج مصطفى محمد عقب تسببه في ركلة الجزاء ضد فريقه وتسجيلها ودخول تينو كاديويري.
ق 58: جووووول جورجيس ميكاوتادزي لصالح ميتز من ركلة جزاء.
ق 56: مصطفى محمد يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 29: رأسية رائعة وخطيرة من مصطفى محمد لكن ذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.
ق 23: ديديه لامكل لاعب ميتز يسدد كرة ترتطم في العارضة.
ق 16: تسديدة قوية من مصطفى محمد من داخل منطقة لكن أعلى المرمى
بداية المباراة
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