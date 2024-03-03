فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياكابي المروعة ضد ريال مدريد

أعلن نادي فالنسيا تشخيص الإصابة المروعة التي تعرض لها مختار دياكابي مدافع الفريق ضد ريال مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفاد الموقع الرسمي للخفافيش أن تشخيص إصابة المدافع الغيني عبارة عن خلع في الركبة دون توضيح مدة غيابه.

وذكر الموقع أن دياكابي ظل طوال الليل في المستشفى وسيخضع لمزيد من الاختبارات.

وتعرض دياكابي لإصابة مروعة في الدقيقة 85 بعد وقوع أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على ركبته وتوقفت المباراة حتى خرج ليتم علاجه وسط ذهول لاعبي الفريقين من قوة الإصابة.

وتمنى أكثر من لاعب عقب المباراة وخاصة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد شفاء دياكابي سريعا والعودة للملاعب في أقرب وقت.

وشهدت مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

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تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

وفي حال فوز برشلونة على أتليتك بلباو في الجولة ذاتها فسيقلص الفارق إلى 6 نقاط مع ريال مدريد، وسيبتعد جيرونا عن ريال مدريد في حال الفوز بـ4 نقاط فقط.

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