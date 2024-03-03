مصطفى محمد أساسي ضد ميتز

الأحد، 03 مارس 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن جوسيلين جورفينيك المدير الفني لنانت تشكيل فريقه الأساسي لمباراة ميتز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: ماركوس كوكو – جان تشارليس كاستيليتو – نيثان زيزي – نيكولاس باولوا – نيكولاس كوزا

خط الوسط: فلورينت مولي – بيدرو تشيريفيلا – دوجلاس أوجوستو

خط الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي ميتز في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في 19 مباراة خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري إذ سجل 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ميتز نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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