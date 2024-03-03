رابطة الدوري الإسباني تحقق بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية من قبل طفل

الأحد، 03 مارس 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا بعد انتشار فيديو لطفل ينعت فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بالقرد في مباراة فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية فرابطة الدوري الإسباني قررت فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو خاصة من قبل شبكة ESPN البرازيل.

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وأفادت الشبكة أن تم استدعاء الشرطة الإسبانية وقت المباراة وكذلك سيتم النظر من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وتوجد عداوة كبيرة بين الجناح البرازيلي وجمهور نادي فالنسيا منذ الموسم الماضي بعد تعرضه للعنصرية ودخل في مشاجرات عديدة مع لاعبي الفريق وأيضا تدخل رئيس البرازيل في الأمر.

وشهدت مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

وفي حال فوز برشلونة على أتليتك بلباو في الجولة ذاتها فسيقلص الفارق إلى 6 نقاط مع ريال مدريد، وسيبتعد جيرونا عن ريال مدريد في حال الفوز بـ4 نقاط فقط.

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