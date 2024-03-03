ليكيب: مبابي غاضب من إنريكي بسبب استبداله المستمر

الأحد، 03 مارس 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يشعر غضب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالغضب من مدربه لويس إنريكي بسبب استبداله المستمر خلال المباريات الماضية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات المدير الفني الإسباني، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وكان مبابي قد تم استبداله في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات وليس مقاعد البدلاء لمشاهدة المباراة.

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وأفادت الصحيفة أن هذه القرارات لا تسعد المهاجم الفرنسي بالرغم من تركه النادي في نهاية الموسم الحالي، فكان في السابق لا يتم استبداله إلا نادرا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي مبابي وإنريكي أجرى محادثات بناءة.

وكان إنريكي قد قال عقب مباراة فريقه ضد موناكو: "استبدال مبابي كان قراري بنسبة 100%، عاجلا أم آجلا سيتعين علينا التعود على اللعب بدونه".

وأتم "إنه قراري وهو القرار الذي أتخذه بهدف تقديم الأفضل للفريق".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، بفارق 12 نقطة عن بريست الوصيف من 23 مباراة.

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