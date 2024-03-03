الرياضية: السوبر السعودي في الإمارات.. ومواجهة نارية بنصف النهائي

الأحد، 03 مارس 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى، السوبر السعودي المقرر له أبريل المقبل.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة أربعة فرق للمرة الثانية على التوالي.

وكان اتحاد جدة قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب الفيحاء.

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ويلعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضمن صفوف فريق اتحاد جدة.

وتأتي الفرق المشاركة بالنسخة المقبلة كالآتي:

- اتحاد جدة (بطل الدوري)

- النصر (وصيف الدوري)

- الهلال (بطل الكأس)

- الوحدة (وصيف الكأس)

وأسفرت القرعة وفقا للصحيفة السعودية عن الآتي:

اتحاد جدة × الوحدة (8 أبريل) في أبو ظبي

الهلال × النصر (9 أبريل) بين أبو ظبي والعين

نهائي السوبر (12 أبريل) في أبو ظبي

ويشهد نصف نهائي السوبر السعودي مواجهة دربي نارية بين الهلال والنصر يوم 9 أبريل والموافق آخر أيام شهر رمضان أو أول أيام عيد الفطر.

ويعتبر الهلال هو أكثر الأندية السعودية تتويجا بلقب السوبر برصيد 3 مرات.

الهلال الإمارات النصر اتحاد جدة السوبر السعودي
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