سكاي: منصب توخيل في خطر فوري حال الخروج من دوري أبطال أوروبا

الأحد، 03 مارس 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن منصب توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ في خطر في حال الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه لاتسيو في مباراة الإياب من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأفادت الشبكة أن إدارة النادي البافاري ليس لديها أي شكوك في استمرار المدير الفني الألماني حتى مباراة لاتسيو.

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ووفقا للشبكة فإدارة النادي تنظر إلى المباراة بأهمية كبيرة وتتوقع بلوغ الفريق إلى ربع نهائي البطولة.

وأوضحت الشبكة أن في حالة عدم اجتياز عقبة لاتسيو فمنصب توخيل سيكون في خطر كبير.

وخسر بايرن ميونيخ مباراة الذهاب ضد الفريق الإيطالي بهدف دون رد ويحتاج للفوز بأي نتيجة غير 1-0 للوصول إلى ربع النهائي.

وأعلن بايرن ميونيخ منذ فترة انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الحالي.

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأنهى "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن الذي لديه فرصة للابتعاد بالصدارة بـ10 نقاط في حال فوزه ضد منافسه كولن.

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