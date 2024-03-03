أنشيلوتي: هذا ما قلته للحكم بعد المباراة.. وبيلينجهام لم يوجه إهانة ليطرد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عما قاله لحكم مباراة فريقه ضد فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "اللاعبون يشعرون بالغضب بدرجة كبيرة، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء لأن لدينا مباراة هامة ضد لايبزج".

وأضاف "لقد قلت للحكم عقب المباراة إنه كان يجب عليه إطلاق صافرة نهاية المباراة إذا أمسك حارس فالنسيا الكرة، لكن ما حدث أننا استحوذنا على الكرة ولذلك أعتقد إنه أخطأ".

وتابع "شعرنا بالإزعاج بسبب طرد جود بيلينجهام، لم يوجه أي إهانة إلى الحكم ولكنه كان يشعر بالإحباط، قال باللغة الإنجليزية إنه هدف لعين، سننتظر تقرير الحكم عن المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب تحقيق الفوز في ملعب فالنسيا، حققنا نقطة واحدة ومن الممكن أن يصنع لنا الفارق في الأسابيع المقبلة".

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل أنشيلوتي ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

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تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

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