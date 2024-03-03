أنشيلوتي: هذا ما قلته للحكم بعد المباراة.. وبيلينجهام لم يوجه إهانة ليطرد

الأحد، 03 مارس 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عما قاله لحكم مباراة فريقه ضد فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "اللاعبون يشعرون بالغضب بدرجة كبيرة، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء لأن لدينا مباراة هامة ضد لايبزج".

أخبار متعلقة:
سواريز يساهم في أربعة أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية.. وثنائية لـ ميسي مواعيد مباريات الأحد 3 مارس 2024.. مواجهة بالدوري ودربي مانشستر ريال مدريد: قرار تحكيمي غير مسبوق حرمنا من الفوز على فالنسيا انتقام غير مكتمل لـ فينيسيوس.. ريال مدريد يتعثر ضد فالنسيا في مباراة اشتعلت بعد النهاية

وأضاف "لقد قلت للحكم عقب المباراة إنه كان يجب عليه إطلاق صافرة نهاية المباراة إذا أمسك حارس فالنسيا الكرة، لكن ما حدث أننا استحوذنا على الكرة ولذلك أعتقد إنه أخطأ".

وتابع "شعرنا بالإزعاج بسبب طرد جود بيلينجهام، لم يوجه أي إهانة إلى الحكم ولكنه كان يشعر بالإحباط، قال باللغة الإنجليزية إنه هدف لعين، سننتظر تقرير الحكم عن المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب تحقيق الفوز في ملعب فالنسيا، حققنا نقطة واحدة ومن الممكن أن يصنع لنا الفارق في الأسابيع المقبلة".

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل أنشيلوتي ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

ريال مدريد الدوري الإسباني فالنسيا جود بيلينجهام كارلو أنشيلوتي
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) ميتز.. بداية المباراة فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياكابي المروعة ضد ريال مدريد مصطفى محمد أساسي ضد ميتز رابطة الدوري الإسباني تحقق بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية من قبل طفل آس: إدارة ريال مدريد ترى أن هدف لجنة الحكام إعادة برشلونة للمنافسة ليكيب: مبابي غاضب من إنريكي بسبب استبداله المستمر سكاي: منصب توخيل في خطر فوري حال الخروج من دوري أبطال أوروبا ريليفو تكشف تقرير الحكم عما بدر من بيلينجهام.. والعقوبة التي تنتظره
أخر الأخبار
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) ميتز.. بداية المباراة 18 دقيقة | المحترفون
فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياكابي المروعة ضد ريال مدريد 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تذكرتي تكشف موقف تذاكر مواجهة الزمالك وسوار بعد الإلغاء 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصطفى محمد أساسي ضد ميتز ساعة | المحترفون
رابطة الدوري الإسباني تحقق بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية من قبل طفل ساعة | الدوري الإسباني
كاف يخطر الزمالك بإلغاء مواجهة سوار.. وموقف نقاط المباراة فيما بعد ساعة | الكرة الإفريقية
لن تقام المباراة اليوم.. بيان نادي سوار عن مواجهة الزمالك وطلبه من كاف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
آس: إدارة ريال مدريد ترى أن هدف لجنة الحكام إعادة برشلونة للمنافسة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي