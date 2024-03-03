سواريز يساهم في أربعة أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية.. وثنائية لـ ميسي

الأحد، 03 مارس 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حافظ إنتر ميامي على سجله بدون هزيمة في الدوري الأمريكي عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على فريق أورلاندو سيتي بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الشرقية.

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وتألق لويس سواريز بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما ضمن خماسية إنتر ميامي.

بينما ليونيل ميسي سجل الهدفين الرابع والخامس ليرفع رصيده إلى 3 أهداف.

ويتساوى ميسي مع كريستيان بينتيكي في صدارة ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف عقب مرور ثلاث جولات.

أما سواريز فقد سجله أولى أهدافه بالدوري ونجح في تسجيل هدفين.

ويلعب إنتر ميامي أمام فريق مونتريال الكندي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

لويس سواريز ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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