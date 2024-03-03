سواريز يساهم في أربعة أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية.. وثنائية لـ ميسي

حافظ إنتر ميامي على سجله بدون هزيمة في الدوري الأمريكي عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.

وتغلب إنتر ميامي على فريق أورلاندو سيتي بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الشرقية.

وتألق لويس سواريز بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما ضمن خماسية إنتر ميامي.

Two goals. Two assists.@LuisSuarez9 had himself a game. 🌟 pic.twitter.com/3vPpp3JgIB — Major League Soccer (@MLS) March 3, 2024

بينما ليونيل ميسي سجل الهدفين الرابع والخامس ليرفع رصيده إلى 3 أهداف.

ويتساوى ميسي مع كريستيان بينتيكي في صدارة ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف عقب مرور ثلاث جولات.

أما سواريز فقد سجله أولى أهدافه بالدوري ونجح في تسجيل هدفين.

ويلعب إنتر ميامي أمام فريق مونتريال الكندي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.