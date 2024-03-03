انتقام غير مكتمل لـ فينيسيوس.. ريال مدريد يتعثر ضد فالنسيا في مباراة اشتعلت بعد النهاية

تعثر ريال مدريد بالتعادل ضد منافسه فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ريال مدريد، بينما أحرز هوجو دورو ورومان ياريمشوك ثنائية فالنسيا.

وارتدى الملكي قميص الموسم الماضي في المباراة التي شهدت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس وذلك في إشارة إلى أخذ ثأر الجناح البرازيلي.

وانتقم فينيسيوس الذي دخل في مشاجرات كلامية عديدة مع لاعبي فالنسيا ولكن لم يكتمل بسبب التعادل بالرغم من تسجيله هدفين.

وحصل كذلك فينيسيوس على جائزة لاعب المباراة.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

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وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

التشكيل

عودة بيلينجهام وفينيسيوس يقود الهجوم في تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا 📋⚪👑#في_إسبانيا pic.twitter.com/Z8YKZHZVW1 — FilGoal (@FilGoal) March 2, 2024

بداية كاسحة لفالنسيا

بدأ فالنسيا بشكل قوي للغاية فبعد ضغط كبير سجل دورو الهدف الأول في الدقيقة 27 من صناعة فران بيريز.

وفي الدقيقة 31 أضاف ياريمشوك الهدف الثاني بعد تمريرة بالخطأ من داني كارباخال له ليضعه في موقف واحد على واحد مع أندري لونين حارس المرمى وراوغه وسجل الهدف.

هدف قبل النهاية

سجل فينيسيوس هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+5 من صناعة رودريجو.

إنقاذ رائع

أنقذ جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا فريقه بعد مراوغة بيلينجهام لمدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس بقدمه.

فينيسيوس يعود مرة أخرى

أحرز فينيسيوس هدف التعادل في الدقيقة 76 برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد عرضية من براهيم دياز.

إصابة مروعة

تعرض مختار دياكابي لاعب فالنسيا لإصابة مروعة في الدقيقة 85 بعد وقوع أوريلين تشواميني على قدمه وتوقفت المباراة حتى خرج لعلاجه.

ركلة جزاء ولكن

حصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 91 بعد تدخل فران جارسيا، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحافظ فالنسيا على التعادل بعد محاولات ريال مدريد في إدراك هدف الفوز حتى انتهت المباراة وبدأت المشاجرات.

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