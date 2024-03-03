انتقام غير مكتمل لـ فينيسيوس.. ريال مدريد يتعثر ضد فالنسيا في مباراة اشتعلت بعد النهاية

الأحد، 03 مارس 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

تعثر ريال مدريد بالتعادل ضد منافسه فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ريال مدريد، بينما أحرز هوجو دورو ورومان ياريمشوك ثنائية فالنسيا.

وارتدى الملكي قميص الموسم الماضي في المباراة التي شهدت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس وذلك في إشارة إلى أخذ ثأر الجناح البرازيلي.

أخبار متعلقة:
عامر حسين: لم تحدث مشاهدة بيني وبين هيثم عرابي منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية إيهاب الكومي: طاقم أجنبي لتحكيم نهائي الكأس لرفع الحرج عن المصريين خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض

وانتقم فينيسيوس الذي دخل في مشاجرات كلامية عديدة مع لاعبي فالنسيا ولكن لم يكتمل بسبب التعادل بالرغم من تسجيله هدفين.

وحصل كذلك فينيسيوس على جائزة لاعب المباراة.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

التشكيل

بداية كاسحة لفالنسيا

بدأ فالنسيا بشكل قوي للغاية فبعد ضغط كبير سجل دورو الهدف الأول في الدقيقة 27 من صناعة فران بيريز.

وفي الدقيقة 31 أضاف ياريمشوك الهدف الثاني بعد تمريرة بالخطأ من داني كارباخال له ليضعه في موقف واحد على واحد مع أندري لونين حارس المرمى وراوغه وسجل الهدف.

هدف قبل النهاية

سجل فينيسيوس هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+5 من صناعة رودريجو.

إنقاذ رائع

أنقذ جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا فريقه بعد مراوغة بيلينجهام لمدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس بقدمه.

فينيسيوس يعود مرة أخرى

أحرز فينيسيوس هدف التعادل في الدقيقة 76 برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد عرضية من براهيم دياز.

إصابة مروعة

تعرض مختار دياكابي لاعب فالنسيا لإصابة مروعة في الدقيقة 85 بعد وقوع أوريلين تشواميني على قدمه وتوقفت المباراة حتى خرج لعلاجه.

ركلة جزاء ولكن

حصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 91 بعد تدخل فران جارسيا، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحافظ فالنسيا على التعادل بعد محاولات ريال مدريد في إدراك هدف الفوز حتى انتهت المباراة وبدأت المشاجرات.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
ريال مدريد: قرار تحكيمي غير مسبوق حرمنا من الفوز على فالنسيا "استفزوا داروين فعاقبهم".. كلوب يسخر من جماهير نوتنجهام عقب الفوز تشكيل ريال مدريد – عودة بيلينجهام أساسيا ضد فالنسيا.. وسبب ارتداء قميص الموسم الماضي بوكيتينو: هذا ردي على سباب الجماهير لي.. والفريق يقاتل للفوز تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم
أخر الأخبار
ريال مدريد: قرار تحكيمي غير مسبوق حرمنا من الفوز على فالنسيا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
انتقام غير مكتمل لـ فينيسيوس.. ريال مدريد يتعثر ضد فالنسيا في مباراة اشتعلت بعد النهاية ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: لم تحدث مشاهدة بيني وبين هيثم عرابي ساعة | الدوري المصري
منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية ساعة | الكرة الإفريقية
إيهاب الكومي: طاقم أجنبي لتحكيم نهائي الكأس لرفع الحرج عن المصريين ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - لا تغيير في المراكز.. بترو أتليتكو والترجي إلى دور الـ8 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو