عامر حسين: لم تحدث مشادة بيني وبين هيثم عرابي

الأحد، 03 مارس 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

عامر حسين

نفى عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات نشوب مشادة بينه وبين هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم تحدث أي مشادة بيني وبين هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر خلال مباراة سموحة وصافحته قبل اللقاء بشكل طبيعي لكنه كان يجلس في مكان بعيد عني ولم نتقابل مرة أخرى".

وأضاف "فيوتشر حصل على أكثر من حقه لأنه لعب في الكونفدرالية بعد 6 أيام من مواجهة المقاولون في الدوري".

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وأتم تصريحاته "دوري المجموعتين لا يوفر التكافؤ لأندية المسابقة وتغيير شكل الدوري في الموسم المقبل أمر حتمي".

ويلعب مودرن فيوتشر ضد الهلال الليبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية غدا الأحد.

ويحتل اتحاد الجزائر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

عامر حسين هيثم عرابي فيوتشر
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