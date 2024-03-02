إيهاب الكومي: طاقم أجنبي لتحكيم نهائي الكأس لرفع الحرج عن المصريين

السبت، 02 مارس 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة كرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك لرفع الحرج عن الحكام المصريين".

وأضاف "خاطبنا عدة اتحادات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وننتظر الرد خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان حكم نهائي الكأس".

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وواصل "اتحاد الكرة قبل يحرص على ظهور الحكام المصريين بأفضل شكل ولكن بعد الحديث عن أسماء حكام الكأس وجدنا رفض من الأندية للحكام ولذلك قررنا أن يكون حكم نهائي الكأس أجنبي وبيريرا تفهم هذا الأمر".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 8 مارس الجاري في نهائي كأس مصر، في المباراة التي تقام في السعودية لأول مرة ضمن موسم الرياض على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تصل بعثتي الأهلي والزمالك إلى الرياض يوم 3 أو 4 مارس، لأن التعاقد ينص على إقامة الفريقين 5 ليالي قبل المباراة.

وسيتم تقسيم التذاكر بين جماهير الأهلي والزمالك بالتساوي، فيما علق عامر حسين بأنه سيكون هناك جمهور من الشعب السعودي.

الأهلي الزمالك كأس مصر نهائي كأس مصر
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