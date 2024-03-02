الزمالك يحدد موعد السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي

حدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض نهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وأعلن النادي رسميا عن تحديد صباح يوم الإثنين المقبل 4 مارس كموعد لسفر الفريق إلى السعودية.

ووفقا لما أعلنه النادي الأبيض، فقد أخطر الجهاز الفني اللاعبين بأن السفر سيتم عقب الانتهاء من مباراة سوار الغيني في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام نهائي كأس مصر في العاصمة السعودية الرياض على ملعب الأول بارك.

ولكن على الجانب الآخر علم FilGoal.com أن سوار طلب تأجيل موعد مباراته مع الزمالك المقرر لها غدا الأحد لمدة 24 ساعة.

وحسبما أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن ذلك يأتي بسبب عدم استطاعة الفريق الحضور للقاهرة غدا إثر أزمة إجرائية تعرض لها في مالي أثناء الترانزيت قادما من غينيا.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.