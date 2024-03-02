انتصار تأخر 7300 يوما.. فوز تاريخي لـ بلدية المحلة على الإسماعيلي

حقق بلدية المحلة انتصارا تاريخيا على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أحمد رضا هدف بلدية المحلة في الدقيقة 54.

ويعتبر هذا الانتصار تاريخي لبلدية المحلة إذ أخر فوز كان منذ 7300 يوما.

ويأتي أخر فوز لبلدية المحلة على الإسماعيلي يوم 7 مارس 2004، وكان ذلك في الجولة 13 من الدوري في موسم 2003-2004.

وتم لعب 5 مباريات بعد هذا اللقاء وتمكن الإسماعيلي من الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.

وارتفع رصيد بلدية المحلة ليصل للنقطة 16 في المركز الـ11 في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 في المركز الـ14.

التشكيل

الإسماعيلي يدفع بـ إيريك تراوري في خط الهجوم، وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة #في_الدوري 🟡🔴📋 pic.twitter.com/l0dSpOHYrq — FilGoal (@FilGoal) March 2, 2024

بداية خطيرة من بلدية المحلة

بدأ بلدية المحلة بخطورة وضاغطا على الإسماعيلي ففي الدقيقة التاسعة أهدر بلدية المحلة فرصة خطيرة بعد تسديدة أرضية قوية أنقذها مدافع الإسماعيلي في الـ6 ياردات.

ركلة جزاء

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لحسام أشرف لاعب بلدية المحلة بعد تدخل أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 41، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

هدف ولكن

أحرز بلدية المحلة هدفا في الدقيقة 48 من رأسية بعد عرضية من كرة ثابتة، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

هدف صحيح

تمكن أحمد رضا من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 54 من رأسية قوية، لكن هذه المرة تم احتساب الهدف.

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ضربة رأسية حديدية 😮👌 المدافع أحمد رضا يفتتح التسجيل لبلدية المحلة في مرمى الإسماعيلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/w16HmPGSMN — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 2, 2024

القائم ينقذ الضيوف

أنقذ القائم بلدية المحلة مرتين من هدفين ففي الدقيقة 57 ارتطمت الكرة في القائم بعد رأسية من الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 89 سدد الإسماعيلي كرة قوية في القائم لتكون للمرة الثانية التي ينقذ القائم الضيوف.

وحافظ بلدية المحلة على الهدف الوحيد ليحقق الانتصار التاريخي.