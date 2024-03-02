تشكيل ريال مدريد – عودة بيلينجهام أساسيا ضد فالنسيا.. وسبب ارتداء قميص الموسم الماضي
السبت، 02 مارس 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
وعاد جود بيلينجهام مرة أخرى إلى التشكيل الأساسي بعد غياب بسبب الإصابة.
وسيواجه الملكي غريمه فالنسيا بقميص الموسم الماضي في المباراة التي كانت بينهما عندما تعرض فينيسيوس جونيور لعنصرية وحدثت عدة شجارات بين اللاعبين.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي
خط الوسط: إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – توني كروس
أمامهم: جود بيلينجهام
خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوي الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع بـ36 نقطة.