تشكيل ريال مدريد – عودة بيلينجهام أساسيا ضد فالنسيا.. وسبب ارتداء قميص الموسم الماضي

السبت، 02 مارس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد نابولي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد جود بيلينجهام مرة أخرى إلى التشكيل الأساسي بعد غياب بسبب الإصابة.

وسيواجه الملكي غريمه فالنسيا بقميص الموسم الماضي في المباراة التي كانت بينهما عندما تعرض فينيسيوس جونيور لعنصرية وحدثت عدة شجارات بين اللاعبين.

أخبار متعلقة:
على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس بوكيتينو: هذا ردي على سباب الجماهير لي.. والفريق يقاتل للفوز مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا الكونفدرالية – تامر مصطفى: نعاني من الإرهاق وأراهن على خبرات فيوتشر للتأهل

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – توني كروس

أمامهم: جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوي الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع بـ36 نقطة.

ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني بيلينجهام
نرشح لكم
"استفزوا داروين فعاقبهم".. كلوب يسخر من جماهير نوتنجهام عقب الفوز بوكيتينو: هذا ردي على سباب الجماهير لي.. والفريق يقاتل للفوز تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم مؤتمر تشافي: يجب أن نتعلم من الخسارة في الكأس.. والفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) هايندهايم
أخر الأخبار
منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيهاب الكومي: طاقم أجنبي لتحكيم نهائي الكأس لرفع الحرج عن المصريين 5 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - لا تغيير في المراكز.. بترو أتليتكو والترجي إلى دور الـ8 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يحدد موعد السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي 53 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن: جهاز المنتخب هو من يحسم مصير أي لاعب مصاب ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة التنزاني يسلم سيمبا مكافأة فورية بعد التأهل لدور الـ8 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو