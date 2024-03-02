انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بلدية المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، ويأتي بلدية المحلة خلفه مباشرة في المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.

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انتهت

ق 89: تسديدة قوية من الإسماعيلي في القائم.

ق 57: رأسية للإسماعيلي لكن ارتطمت في القائم.

ق 54: جووووول أحمد رضا لبلدية المحلة بعد رأسية قوية.

ق 48: جووووول لبلدية المحلة ولكن تسلل

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: إلغاء ركلة الجزاء بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 41: ركلة جزاء لبلدية المحلة بعد تدخل أحمد عادل عبد المنعم على حسام أشرف.

ق 9: إهدار بلدية المحلة فرصة خطيرة وإنقاذها من خط مرمى الإسماعيلي.

بداية المباراة