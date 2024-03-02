ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف
السبت، 02 مارس 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
واصل ضمك تحقيق النتائج السلبية بالهزيمة من الاتفاق بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
وشارك الدولي المصري طارق حامد لاعب ضمك في المباراة كاملة.
وفي أخر 4 مباريات لضمك خسر 3 وتعادل في لقاء، إذ انهزم من الرياض والشباب والآن الاتفاق وتعادل مع الفتح في المباراة الماضية.
وحصل مصطفى زغبة على بطاقة حمراء بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على حارس ضمك مصطفى زغبة🟥
#ضمك_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ZmLfdldT6P— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024
وسجل ثنائية الاتفاق ديميراي جراي وموسى ديمبيلي.
وأحرز جراي الهدف الأول في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية قابلها بتسديدة مباشرة في المرمى.
هدددددف!⚽
ديماراي غراي يفتتح أول أهداف الاتفاق 🔥⚽️
#ضمك_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/aLzeEHD3Os— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024
وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء.
هدددددف!⚽
ديمبلي يضيف الهدف الثاني لـ الاتفاق من علامة الجزاء 🔥⚽️
#ضمك_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/EHwvAxkcqs— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024
ويقود ستيفين جيرارد تدريب فريق الاتفاق، بينما كوسمين كونترا يدرب ضمك.
وتجمد رصيد ضمك عند النقطة 31 في المركز السادس، بينما وصل الاتفاق لنفس عدد نقاط ضمك في المركز السابع.
الخليج × الشباب
وتعادل الخليج ضد منافسه الشباب في نفس الجولة دون أهداف.
وبدأ محمد شريف لاعب الخليج على دكة البدلاء ودخل في الدقيقة 71.
وتألق إبراهيم سيهيتش حارس مرمى فريق الخليج ومنع العديد من الفرص للشباب.
وأنقذ سيهيتش مرماه 6 مرات، منهم 4 مرات من داخل منطقة الجزاء.
على مرتين.. ابراهيم سيهيتش يتألق ويمنع هدف #الشباب الأول#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ARCx4rjyNP— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024
وأخطر فرص المباراة كانت من كارلوس جونيور لاعب السباب بعد مقصية رائعة لكن ارتطمت في القائم.
مقصية خطيرة من كارلوس جونيور ترتطم بالقائم 🥅 #دوري_روشن_السعودي #الخليج_الشباب | #SSC pic.twitter.com/eGc0Mwq5K4— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024
بهذا التعادل وصل الشباب للنقطة 25 في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد الخليج للنقطة 24 في المركز الـ12.