ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف

السبت، 02 مارس 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

طارق حامد

واصل ضمك تحقيق النتائج السلبية بالهزيمة من الاتفاق بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري طارق حامد لاعب ضمك في المباراة كاملة.

وفي أخر 4 مباريات لضمك خسر 3 وتعادل في لقاء، إذ انهزم من الرياض والشباب والآن الاتفاق وتعادل مع الفتح في المباراة الماضية.

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وحصل مصطفى زغبة على بطاقة حمراء بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل ثنائية الاتفاق ديميراي جراي وموسى ديمبيلي.

وأحرز جراي الهدف الأول في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية قابلها بتسديدة مباشرة في المرمى.

وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ويقود ستيفين جيرارد تدريب فريق الاتفاق، بينما كوسمين كونترا يدرب ضمك.

وتجمد رصيد ضمك عند النقطة 31 في المركز السادس، بينما وصل الاتفاق لنفس عدد نقاط ضمك في المركز السابع.

الخليج × الشباب

وتعادل الخليج ضد منافسه الشباب في نفس الجولة دون أهداف.

وبدأ محمد شريف لاعب الخليج على دكة البدلاء ودخل في الدقيقة 71.

وتألق إبراهيم سيهيتش حارس مرمى فريق الخليج ومنع العديد من الفرص للشباب.

وأنقذ سيهيتش مرماه 6 مرات، منهم 4 مرات من داخل منطقة الجزاء.

وأخطر فرص المباراة كانت من كارلوس جونيور لاعب السباب بعد مقصية رائعة لكن ارتطمت في القائم.

بهذا التعادل وصل الشباب للنقطة 25 في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد الخليج للنقطة 24 في المركز الـ12.

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