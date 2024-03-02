جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي

السبت، 02 مارس 2024 - 18:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - محمد عبد الشافي

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك، أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني أجرى عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لمحمد عبد الشافي.

وأوضح أسامة أن العملية التي أجراها محمد عبد الشافي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

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وأضاف محمد أسامة أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

وأصيب عبد الشافي في الركبة خلال مران الزمالك قبل عدة أيام.

وخاض عبد الشافي البالغ 38 عاما 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الأبيض بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

وتعد تلك الإصابة الثانية بقطع في الرباط الصليبي للاعبي الزمالك مؤخرا بعد محمود حمدي "الونش".

ولعب عبد الشافي 232 مباراة بقميص الأبيض وسجل 11 هدفا وصنع 18. وحقق مع الزمالك 9 ألقاب متنوعة.

الزمالك محمد عبد الشافي
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