التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة
السبت، 02 مارس 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: حاتم سكر – محمد دسوقي – محمد عمار – عصام صبحي
خط الوسط: هشام محمد – عمر الساعي – محمد بيومي
خط الهجوم: علي الملواني – نادر فرج – إيريك تراوري
وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد حسين
خط الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ
خط الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل أمو - إسلام مرزوق - إينوك
خط الهجم : حسام أشرف
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
ويأتي بلدية المحلة خلفه مباشرة في المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.