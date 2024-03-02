التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حاتم سكر – محمد دسوقي – محمد عمار – عصام صبحي

خط الوسط: هشام محمد – عمر الساعي – محمد بيومي

خط الهجوم: علي الملواني – نادر فرج – إيريك تراوري

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل أمو - إسلام مرزوق - إينوك

خط الهجم : حسام أشرف

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

ويأتي بلدية المحلة خلفه مباشرة في المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.