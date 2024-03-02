الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني قبل مباراة الزمالك المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي قرار إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الغيني الذي كان مقرراً له في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بسبب تأخر وصول بعثة فريق سوار إلى القاهرة، والتي تقرر وصولها صباح غداً الأحد لخوض المباراة.

وفي نفس الوقت لن يتمكن الفريق الغيني من خوض أي تدريبات على ستاد القاهرة بسبب تأخر وصوله إلى مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة استعداداً للقاء المرتقب، على أن يسبقه المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز المدير الفني للفريق بشكل طبيعي.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.