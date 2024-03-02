مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم

السبت، 02 مارس 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

شارك عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت في فوز فريقه على هايندهايم في الجولة 24 من الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ورفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 37 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد هايندهايم عند النقطة 28 في المركز الـ11.

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 39 بهدف سجله بيندكيت جيمبر لاعب هايندهايم بالخطأ في مرماه.

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ثم أضاف نيلس نكونكو الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 49.

وسجل هايندهايم هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة 59 عن طريق مارفن بيرينجر.

ولعب مرموش في المباراة حتى الدقيقة 79 قبل أن يغادر الملعب ويشارك بدلا منه ماريو جوتزه.

ولم يسجل مرموش في المباراة، لتتوقف سلسلة تسجيله للأهداف التي استمرت 3 مباريات متتالية في الدوري الألماني.

وفي الموسم الحالي بشكل عام لعب مرموش مع فريقه فرانكفورت 31 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الدوري الألماني فرانكفورت مرموش
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