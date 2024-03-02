مؤتمر تشافي: يجب أن نتعلم من الخسارة في الكأس.. والفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن يجب على فريقه إدراك مباراة كأس ملك إسبانيا الماضية ضد أتليتك بلباو التي خسرها 4-2 في دور ربع النهائي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتليتك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن نفهم من مباراتنا ضدهم الماضية في الكأس أنهم يضغطون بقوة في جميع أرجاء الملعب".

وأضاف "يجب أن نهاجم المساحة ونكون أكثر جوعا ونجاري حدتهم، سنحاول السيطرة على المباراة أكثر من المرة الماضية".

وتابع "بلباو أكثر فريق في الدوري الإسباني يضغط على منافسه، يلعبون بطريقة جيدة جدا ولديهم الروح والقوة، كل ذلك بسبب إرنستو فالفيردي مدربهم".

وواصل "فالفيردي أيضا كان جيدا هنا في برشلونة، وتمكن مع بلباو من الوصول إلى نهائي كأس الملك، بلباو هو أكثر فريق قوي بدنيا والمباراة ضدهم صعبة للغاية".

وأكمل "أنا متمسك بقرار رحيلي عن النادي نهاية الموسم الحالي، لا يوجد أي تغيير سأرحل".

وشدد "ليفاندوفسكي وباقي اللاعبين أصبحوا أفضل، الفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي، ليفاندوفسكي أصبح أقوى واتسم بالحدة مع وبدون الكرة وعاد ليصنع الفارق مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "جواو فيليكس تعافى من الإصابة لكن يجب أن نخفف الأحمال عليه، يقدم لنا المساعدة والمساهمة في الكثير من الجوانب، أنا سعيد به".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

ويأتي بلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.