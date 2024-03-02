انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) هايندهايم

يلعب آينتراخت فرانكفورت أمام هايندهايم ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الألماني.

ويشارك المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت أمام هاينهايم.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.

فيما يتواجد هايندهايم في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهايندهايم.

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نهاية المباراة بفوز فرانكفورت بهدفين لهدف

ق 79: خروج مرموش ونزول جوتزه

ق 59: جووووول الأول لفريق هايندهايم

ق 49: جووووول نيلس نكونكو والثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جيمبر مدافع هايندهايم يسجل الهدف الأول لفرانكفورت بالخطأ في مرماه

ق31 بطاقة صفراء جديدة يحصل عليها روبين كوخ مدافع فرانكفورت

ق25 بطاقة صفراء في إيريك إييمي لاعب فرانكفورت

ق16 محاولة اولى عن طريق عمر مرموش بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة