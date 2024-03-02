انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) هايندهايم

السبت، 02 مارس 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يلعب آينتراخت فرانكفورت أمام هايندهايم ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الألماني.

ويشارك المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت أمام هاينهايم.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.

أخبار متعلقة:
مرموش أساسي أمام هايندهايم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية لمحمد عبد المنعم في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي

فيما يتواجد هايندهايم في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهايندهايم.

لمتابعة مباراة فرانكفورت أمام هايندهايم دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز فرانكفورت بهدفين لهدف

ق 79: خروج مرموش ونزول جوتزه

ق 59: جووووول الأول لفريق هايندهايم

ق 49: جووووول نيلس نكونكو والثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جيمبر مدافع هايندهايم يسجل الهدف الأول لفرانكفورت بالخطأ في مرماه

ق31 بطاقة صفراء جديدة يحصل عليها روبين كوخ مدافع فرانكفورت

ق25 بطاقة صفراء في إيريك إييمي لاعب فرانكفورت

ق16 محاولة اولى عن طريق عمر مرموش بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

فرانكفورت مرموش
نرشح لكم
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم مؤتمر تشافي: يجب أن نتعلم من الخسارة في الكأس.. والفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي مرموش أساسي أمام هايندهايم سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا 3 دقيقة | منتخب مصر
الكونفدرالية – تامر مصطفى: نعاني من الإرهاق وأراهن على خبرات فيوتشر للتأهل 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – أحمد عاطف: فيوتشر لا يتأثر برحيل بعض نجومه.. وهدفنا التأهل لأول مرة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) بلدية المحلة.. كرة في القائم ساعة | الدوري المصري
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف ساعة | المحترفون
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو