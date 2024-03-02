مرموش أساسي أمام هايندهايم

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هايندهايم.

ويلعب فرانكفورت ضد هايندهايم في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمباراة السادسة على التوالي بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار الجزائري فارس شايبي.

فيما يجلس الفرنسي هوجو إيكيتيكي على مقاعد البدلاء، وكذلك التونسي إلياس السخيريالذي تعافى من إصابة في الظهر.

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 30 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.

فيما يتواجد هايندهايم في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.