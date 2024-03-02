مرموش أساسي أمام هايندهايم
السبت، 02 مارس 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هايندهايم.
ويلعب فرانكفورت ضد هايندهايم في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.
ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمباراة السادسة على التوالي بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.
ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار الجزائري فارس شايبي.
فيما يجلس الفرنسي هوجو إيكيتيكي على مقاعد البدلاء، وكذلك التونسي إلياس السخيريالذي تعافى من إصابة في الظهر.
وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 30 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.
فيما يتواجد هايندهايم في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.
نرشح لكم
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم مؤتمر تشافي: يجب أن نتعلم من الخسارة في الكأس.. والفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) هايندهايم سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم