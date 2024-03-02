مرموش أساسي أمام هايندهايم

السبت، 02 مارس 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هايندهايم.

ويلعب فرانكفورت ضد هايندهايم في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمباراة السادسة على التوالي بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية لمحمد عبد المنعم في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي مران الأهلي - بداية الاستعداد لـ الزمالك.. والشناوي يواصل التأهيل

ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار الجزائري فارس شايبي.

فيما يجلس الفرنسي هوجو إيكيتيكي على مقاعد البدلاء، وكذلك التونسي إلياس السخيريالذي تعافى من إصابة في الظهر.

Image

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 30 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.

فيما يتواجد هايندهايم في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

فرانكفورت هايدنهايم مرموش
نرشح لكم
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم مؤتمر تشافي: يجب أن نتعلم من الخسارة في الكأس.. والفريق اتحد أكثر بعد قرار رحيلي انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) هايندهايم سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا 3 دقيقة | منتخب مصر
الكونفدرالية – تامر مصطفى: نعاني من الإرهاق وأراهن على خبرات فيوتشر للتأهل 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – أحمد عاطف: فيوتشر لا يتأثر برحيل بعض نجومه.. وهدفنا التأهل لأول مرة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) بلدية المحلة.. كرة في القائم ساعة | الدوري المصري
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف ساعة | المحترفون
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو