مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية لمحمد عبد المنعم
السبت، 02 مارس 2024 - 15:16
كتب : أحمد الخولي
نفى مصدر من النادي الأهلي وصول أي عروض خارجية لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق.
وكان موقع Homme du match الفرنسي قد أشار إلى وجود رغبة من نادي نانت الفرنسي في ضم اللاعب بالموسم المقبل لتدعيم دفاع بالإضافة لوجود اهتمام من إشبيلية وريال بيتيس.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض خارجية لضم محمد عبد المنعم سواء من فرنسا أو إسبانيا".
نانت هو نفس الفريق الذي يلعب بصفوفه مصطفى محمد منذ الموسم الماضي.
عبد المنعم صاحب الـ 25 عاما شارك مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة.
وتمكن عبد المنعم من حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية 2021ظو
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