في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر

السبت، 02 مارس 2024 - 14:34

كتب : حسام أحمد

مانويل باريونوفو

ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وصول مدرب الأحمال البرازيلي مانويل باريونوفو.

وكان الاتحاد قد أعلن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا لروي فيتوريا المدرب السابق.

وحسبما علم فإن مانويل باريونوفو سيصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري لتولي مهمة مدرب الأحمال في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

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باريونوفو قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توصلت بالفعل لاتفاق مع الاتحاد المصري على الانضمام للجهاز الفني للمنتخب.

وواصل "أتيحت لي الفرصة للعمل مع حسام وإبراهيم حسن في المنتخب الأردني وقمنا بعمل ممتاز، هما محترفان على درجة عالية وأصبحنا أصدقاء وسيكون من دواعي سروري العودة للعمل معهما من جديد".

وأضاف "العمل مع منتخب مصر سيشكل متعة كبيرة فهو من أفضل الفرق في إفريقيا والعالم وأعرف المسؤولية التي سنتحملها".

وتابع "العمل مع محمد صلاح سيكون رائعا كما الحال مع سامي الجابر في السعودية وروبينيو في البرازيل وغيرهم من اللاعبين الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للعمل معهم".

وأتم"ما يمكنني قوله للجماهير المصرية إننا سنقوم بعمل رائع وبالتأكيد سنتأهل إلى كأس العالم 2026".

وسبق للمدرب البرازيلي العمل مع حسام حسن في الجهاز الفني لمنتخب الأردن.

حسام حسن منتخب مصر
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