مران الأهلي - بداية الاستعداد لـ الزمالك.. والشناوي يواصل التأهيل

السبت، 02 مارس 2024 - 13:59

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

بدأ فريق النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية ضمن نهائي كأس مصر (2022-2023)

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي.

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فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

وواصل محمد الشناوي قائد الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة.

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، يليه يانج أفريكانز المتأهل بالمركز الثاني وله 8 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري الذي يملك نفس الرصيد، فيما تذيل ميدياما الغاني المجموعة بـ 4 نقاط.

الأهلي الزمالك محمد الشناوي
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