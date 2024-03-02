حجازي: واجهنا أمور خارجة عن كرة القدم أمام الهلال

السبت، 02 مارس 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يرى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أن فريقه واجه أمور خارجة عن كرة القدم خلال مواجهة الهلال.

وخسر اتحاد جدة من الهلال 3-1 ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أحمد حجازي عبر "SSC": "مباراة الهلال كانت تسيير في صالحنا، ولكن كان هناك أمور خارجة عن كرة القدم "باينة جدا وبدون توضيح" ".

أخبار متعلقة:
سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم الرمادي: حددت شرطين من أجل انتقال بسام لـ الأهلي طارق مصطفى: نستقبل أهدافا غريبة في البنك الأهلي.. ولم أرى مثل ما حدث طوال حياتي

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وحصل حجازي على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد مسك من كاليدو كوليبالي، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء.

وسجل أهداف الهلال كل من صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد، بينما أحرز نجولو كانتي هدف الاتحاد الوحيد.

وتأخر الهلال في النتيجة قبل أن يتمكن من العودة وقلب الطاولة وتحقيق الفوز.

واستغل الهلال تعثر النصر الوصيف ضد الحزم إذ تعادل 4-4 في الجولة ذاتها ليوسع الفارق ويبتعد أكثر بالصدارة.

وارتفع رصيد الهلال ليصل للنقطة 62 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الخامس.

الهلال حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف أمير سعيود يثير أزمة في الدوري السعودي أهلي جدة يستعيد ماكسيمان أمام الفتح بمشاركة حجازي.. الهلال يستغل تعثر النصر ويبتعد بالصدارة بالفوز على الاتحاد انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد في غياب رونالدو.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بعد حفلة أهداف انتهت الدوري السعودي - النصر (4) - (4) الحزم.. تعادل مثير شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو السعودي
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا 3 دقيقة | منتخب مصر
الكونفدرالية – تامر مصطفى: نعاني من الإرهاق وأراهن على خبرات فيوتشر للتأهل 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – أحمد عاطف: فيوتشر لا يتأثر برحيل بعض نجومه.. وهدفنا التأهل لأول مرة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) بلدية المحلة.. كرة في القائم ساعة | الدوري المصري
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف ساعة | المحترفون
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو