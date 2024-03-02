حجازي: واجهنا أمور خارجة عن كرة القدم أمام الهلال

يرى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أن فريقه واجه أمور خارجة عن كرة القدم خلال مواجهة الهلال.

وخسر اتحاد جدة من الهلال 3-1 ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أحمد حجازي عبر "SSC": "مباراة الهلال كانت تسيير في صالحنا، ولكن كان هناك أمور خارجة عن كرة القدم "باينة جدا وبدون توضيح" ".

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وحصل حجازي على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد مسك من كاليدو كوليبالي، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء.

وسجل أهداف الهلال كل من صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد، بينما أحرز نجولو كانتي هدف الاتحاد الوحيد.

وتأخر الهلال في النتيجة قبل أن يتمكن من العودة وقلب الطاولة وتحقيق الفوز.

واستغل الهلال تعثر النصر الوصيف ضد الحزم إذ تعادل 4-4 في الجولة ذاتها ليوسع الفارق ويبتعد أكثر بالصدارة.

وارتفع رصيد الهلال ليصل للنقطة 62 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الخامس.

video:1