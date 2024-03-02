تشكيل بيراميدز - محمد حمدي قلب دفاع.. وماييلي يقود الهجوم ضد نواذيبو

أعلن كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستلعب بعد قليل ضد نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نواذيبو على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

ويشهد التشكيل تواجد محمد حمدي كقلب دفاع، بينما يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – محمد حمدي – أسامة جلال – كريم حافظ.

الوسط: بلاتي توري – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو".

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.

وفقد كلا الفريقين فرصتهما للصعود لدور المجموعات بامتلاك كل منهما 4 نقاط.

ويتواجد كل من ماميلودي صنداونز ومازيمبي في الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما.