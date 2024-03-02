سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن

السبت، 02 مارس 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن عرض المدرب الألماني هانز فليك نفسه على إدارة برشلونة لخلافة تشافي هيرنانديز.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هانز فليك عرض نفسه على برشلونة ولكنه ليس أولوية في الوقت الحالي.

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وأوضحت التقارير أن برشلونة لا يضع فليك في أولوياته بسبب عدم اعتماده على اللاعبين الشباب وهو الأمر المرفوض في النادي الكتالوني خلال الوقت الحالي.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت من قبل أن فليك يعجبه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

وحسب الصحيفة ذاتها ففرصة تدريب فليك برشلونة حتى الآن تصل إلى 30%.

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2021 كان هناك مكالمة فيديو بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وفليك وحاول إقناعه بتدريب بلوجرانا لكن لم يحدث ذلك وتم التعاقد مع تشافي.

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.

برشلونة هانز فليك
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