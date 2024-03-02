إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم

نفى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل نهائي إمكانية تواجد البطاقات الزرقاء في اللعبة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين خلال اجتماعه مع مجلس جلسة مجلس اتحاد كرة القدم: "لن يتم استخدام البطاقات الزرقاء على مستوى المحترفين في كرة القدم هذا شيء واضح بالنسبة لنا".

وتابع "الفيفا يعارض بشكل كامل البطاقات الزرقاء ونحن منفتحون دائما للأفكار والمقترحات الجديدة ولكنت بمجرد تحليلها تدرك أيضا أن علينا حماية جوهر اللعبة وتقاليدها لذلك لن تتواجد البطاقات الزرقاء".

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن "الكارت الأزرق" هو التجربة التي سيعلن عنها مجلس اتحاد كرة القدم "أيفاب" بعد أن تم التوقيع على الفكرة.

كيفية عمل البطاقة الجديدة

تُمنح البطاقة لمن يرتكب خطأ قوي متعمد على غرار مخالفة جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ضد بوكايو ساكا جناح إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وكذلك تمنح لمن يظهر سلوكا سيئا ضد الحكم.

وتعاقب هذه البطاقة بالطرد لمدة 10 دقائق في المباراة.

والحصول على البطاقة الزرقاء مرتين يعني الطرد، وكذلك يعني الجمع بينها وبين بطاقة صفراء.

وستبتعد التجربة عن المسابقات الرئيسية، حيث يثير الأمر جدلا واسعا، إذ يعارضه ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" واعتبر أن ما يحدث دخيلا على كرة القدم.