الرمادي: حددت شرطين من أجل انتقال بسام لـ الأهلي

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن تحديده شرطين للموافقى على رحيل محمد بسام حارس مرماه لصفوف الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع سيراميكا خلال الانتقالات الشتوية الماضية لضم بسام لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح.

وقال الرمادي عبر "إم بي سي مصر": "طلبت التعاقد مع مصطفى شوبير وتجديد إعارة قندوسي لموسم جديد من أجل الموافقة على رحيل محمد بسام لصفوف الأهلي".

وأضاف "الفريق يسير بشكل جيد وعملية رحيل وقدوم اللاعبين أمرا طبيعيا في الوقت الحالي، ولكنني أبحث دائما عن مصلحة الفريق وهناك بعض العناصر لا يمكن التفريط في خدماتها دون توفير البديل".

وتابع "كنت أتمنى بقاء محمود زلاكة لكن عرض بيراميدز كان جيدا للغاية ونحن في النهاية علينا الاستثمار في اللاعبين. لن نعتمد على شراء اللاعبين فقط وخلال هذا الموسم نجحنا في بيع أكثر من لاعب بمبالغ مادية جيدة".

وفاز سيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب بهدفين دون رد ضمن ختام الجولة 14 من الدوري الممتاز.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الذي يتصدره إنبي برصيد 26 نقطة.