طارق مصطفى: نستقبل أهدافا غريبة في البنك الأهلي.. ولم أرى مثل ما حدث طوال حياتي

يرى طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي أن فريقه يستقبل أهدافا غريبة الشكل خلال مبارياته.

فاز فاركو ضد منافسه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "نستقبل أهداف غريبة الشكل وغير طبيعية وسألت اللاعبين، هل هناك كرتين في الملعب؟".

"طوال مشاهدتي لكرة القدم على مدى 30 أو 40 سنة لم أشاهد هدفا مثل الذي سكن مرمانا ضد فاركو ولا أعرف كيفية تحليله وجميع اللاعبين تصرفوا بطريقة غريبة".

"أشكر إدارة البنك الأهلي لأنهم لم يقصروا أبدا مع الفريق".

"أطالب فقط بتواجد العدل في جميع المباريات وهل إذا كانت المباراة للأهلي أو الزمالك كانت ستغيب تقنية الفيديو؟ لا أتوقع ذلك".

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خطأ فادح لأبو جبل يهدي الفوز لـ فاركو 🔥

أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف⚽ pic.twitter.com/eTkAXXIlQm — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 1, 2024

وتستمر سلسلة فاركو المميزة ضد البنك الأهلي بعدم الهزيمة، إذ خلال 5 مباريات تاريخية بينهما فاز 3 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر على الإطلاق.

ورفع فاركو رصيده ليصل للنقطة العاشرة في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 12 في المركز الـ 15.