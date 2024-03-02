طارق مصطفى: نستقبل أهدافا غريبة في البنك الأهلي.. ولم أرى مثل ما حدث طوال حياتي

السبت، 02 مارس 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

يرى طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي أن فريقه يستقبل أهدافا غريبة الشكل خلال مبارياته.

فاز فاركو ضد منافسه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "نستقبل أهداف غريبة الشكل وغير طبيعية وسألت اللاعبين، هل هناك كرتين في الملعب؟".

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"طوال مشاهدتي لكرة القدم على مدى 30 أو 40 سنة لم أشاهد هدفا مثل الذي سكن مرمانا ضد فاركو ولا أعرف كيفية تحليله وجميع اللاعبين تصرفوا بطريقة غريبة".

"أشكر إدارة البنك الأهلي لأنهم لم يقصروا أبدا مع الفريق".

"أطالب فقط بتواجد العدل في جميع المباريات وهل إذا كانت المباراة للأهلي أو الزمالك كانت ستغيب تقنية الفيديو؟ لا أتوقع ذلك".

وتستمر سلسلة فاركو المميزة ضد البنك الأهلي بعدم الهزيمة، إذ خلال 5 مباريات تاريخية بينهما فاز 3 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر على الإطلاق.

ورفع فاركو رصيده ليصل للنقطة العاشرة في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 12 في المركز الـ 15.

البنك الأهلي طارق مصطفى
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