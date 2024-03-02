أمير سعيود يثير أزمة في الدوري السعودي

أثار الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق والرائد السعودي الحالي أزمة ضمن صفوفه فريقه.

وانضم سعيود للرائد بداية الموسم الجاري قادما من صفوف الطائي

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إيجور جوفيتشفيتش مدرب الرائد رفع تقريرا إلى إدارة ناديه بشأن اللاعب.

وأوضح المدرب الكرواتي إن أمير سعيود لا يرغب في المشاركة مع الفريق لذلك غاب عن مباراة الفيحاء بالجلة الماضية من الدوري السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الرائد ستحسم مصير أمير سعيود خلال الـ48 ساعة المقبلة.

سعيود صاحب الـ33 عاما خاض مع الرائد 18 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين.

ولعب سعيود مع الأهلي 13 مباراة في بداية مسيرته في عام 2010 قبل أن يتنقل بين عدة أندية ويستقر به المطاف مع الرائد السعودي.

يذكر أن سعيود قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب النسخة الاخيرة من كأس العرب التي أقيمت في قطر.