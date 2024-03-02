أمير سعيود يثير أزمة في الدوري السعودي

السبت، 02 مارس 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

أمير سعيود

أثار الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق والرائد السعودي الحالي أزمة ضمن صفوفه فريقه.

وانضم سعيود للرائد بداية الموسم الجاري قادما من صفوف الطائي

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إيجور جوفيتشفيتش مدرب الرائد رفع تقريرا إلى إدارة ناديه بشأن اللاعب.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 2 مارس - ريال مدريد ضيفا بميستايا.. ومواجهات قوية في إنجلترا مباراة الـ3 بطاقات حمراء.. ميلان يفوز على لاتسيو في لقاء مشتعل لويس إنريكي يستبدل مبابي بين الشوطين.. والأخير يتمرد على القرار أهلي جدة يستعيد ماكسيمان أمام الفتح

وأوضح المدرب الكرواتي إن أمير سعيود لا يرغب في المشاركة مع الفريق لذلك غاب عن مباراة الفيحاء بالجلة الماضية من الدوري السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الرائد ستحسم مصير أمير سعيود خلال الـ48 ساعة المقبلة.

سعيود صاحب الـ33 عاما خاض مع الرائد 18 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين.

ولعب سعيود مع الأهلي 13 مباراة في بداية مسيرته في عام 2010 قبل أن يتنقل بين عدة أندية ويستقر به المطاف مع الرائد السعودي.

يذكر أن سعيود قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب النسخة الاخيرة من كأس العرب التي أقيمت في قطر.

الأهلي الرائد أمير سعيود
نرشح لكم
حجازي: واجهنا أمور خارجة عن كرة القدم أمام الهلال أهلي جدة يستعيد ماكسيمان أمام الفتح بمشاركة حجازي.. الهلال يستغل تعثر النصر ويبتعد بالصدارة بالفوز على الاتحاد انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد في غياب رونالدو.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بعد حفلة أهداف انتهت الدوري السعودي - النصر (4) - (4) الحزم.. تعادل مثير شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو السعودي إيقاف وتغريم كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المثير
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد نواذيبو دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر 25 دقيقة | منتخب مصر
مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - بداية الاستعداد لـ الزمالك.. والشناوي يواصل التأهيل ساعة | الكرة المصرية
حجازي: واجهنا أمور خارجة عن كرة القدم أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
تشكيل بيراميدز - محمد حمدي قلب دفاع.. وماييلي يقود الهجوم ضد نواذيبو ساعة | الكرة المصرية
سبورت: فليك عرض نفسه على برشلونة ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو: البطاقات الزرقاء لن تتواجد في كرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو