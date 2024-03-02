أهلي جدة يستعيد ماكسيمان أمام الفتح

السبت، 02 مارس 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

ماكسيمان - أهلي جدة

استعاد اهلي جدة خدمات الفرنسي آلان سانت ماكسيمان بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد أهلي جدة لخوض مواجهة مرتقبة مساء اليوم أمام الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ماكسيمان قد تعافى من الإصابة في مفصل القدم وبات جاهزا لخوض المباراة.

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وأوضحت التقارير أن الجناح الفرنسي نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيامالماضية وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

ماكسيمان انضم لأهلي جدة بداية الموسم الحالي قادما من نيوكاسل وشارك في 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 9 آخرين.

كما يستعيد أهلي جدة خدمات المدافع إيفان إيبانيز القادم من روما بداية الموسم الجاري بعد إنتهاء إيقافه.

وكان إيبانيز قد تعرض للطرد خلال مواجهة أهلي جدة أمام الأخدود التي فاز بها الأخير 3-2 في مفاجأة مدوية.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة.

أهلي جدة الفتح آلان سان ماكسيمان
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