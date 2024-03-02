مواعيد مباريات السبت 2 مارس - ريال مدريد ضيفا بميستايا.. ومواجهات قوية في إنجلترا

السبت، 02 مارس 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

ليفربول ضد لوتون

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 2 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الإسماعيلي × بلدية المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

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الدوري الإنجليزي

فولام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

إيفرتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

برينتفورد × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

توتنام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

نوتينجهام × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

لوتون تاون × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

إشبيلية × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

خيتافي × لاس بالماس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ساليرنيتانا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

مونزا × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × فيورنتينا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صنداونز × مازيمبي.. 3:0 مساء - بي إن سبورتس 4.

بيراميدز × نواذيبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الوداد × أسيك.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

سيمبا × جوانينج جالاكسي.. 6:00 مساء.

بترو أتليتكو × النجم الساحلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الترجي × الهلال.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري السعودي

ضمك × الاتفاق.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

الخليح × الشباب.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

الأهلي × الفتح.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

يونيون برلين × بروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

هايدنهايم × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء.

فولفسبورج × شتوتجارت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × ليل.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كليرمون فوت × مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

ريال مدريد الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
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