مواعيد مباريات السبت 2 مارس - ريال مدريد ضيفا بميستايا.. ومواجهات قوية في إنجلترا
السبت، 02 مارس 2024 - 10:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 2 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الإسماعيلي × بلدية المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي
فولام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
إيفرتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
برينتفورد × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
توتنام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
نوتينجهام × ليفربول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
لوتون تاون × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
إشبيلية × ريال سوسيداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
رايو فايكانو × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
خيتافي × لاس بالماس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × ساليرنيتانا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
مونزا × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
تورينو × فيورنتينا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي صنداونز × مازيمبي.. 3:0 مساء - بي إن سبورتس 4.
بيراميدز × نواذيبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الوداد × أسيك.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
سيمبا × جوانينج جالاكسي.. 6:00 مساء.
بترو أتليتكو × النجم الساحلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الترجي × الهلال.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري السعودي
ضمك × الاتفاق.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
الخليح × الشباب.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
الأهلي × الفتح.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
يونيون برلين × بروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
هايدنهايم × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء.
فولفسبورج × شتوتجارت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس × ليل.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
كليرمون فوت × مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة