مباراة الـ3 بطاقات حمراء.. ميلان يفوز على لاتسيو في لقاء مشتعل

السبت، 02 مارس 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

ميلان

حقق ميلان فوزا هاما على منافسه لاتسيو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نوح أوكافور هدف الروسونيري الوحيد في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة أحداث عنيفة أدت إلى حصول 3 لاعبين من لاتسيو على البطاقة الحمراء سواء المباشرة أو بعد الإنذار الثاني.

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وحصل لوكا بيليجريني على البطاقة الصفراء في الدقيقة 50 قبل أن يحصل على الثانية في الدقيقة 57 ويطرد بعد مسكه لكريستيان بوليسيتش.

وجاء الدور على آدن ماروزيتش في الدقيقة 94 ليطرد بشكل مباشر بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 96 طرد ماتيو جيندوزي بشكل مباشر بسبب ضربه لبوليسيتش بالرغم من أن الخطأ كان لصالح للاعب لاتسيو لكنه تعدى بالضرب على اللاعب الأمريكي.

واندلعت شجارات كبيرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة أدت لتدخل الطاقم الفني والإداريين من لاتسيو وميلان ورجال الأمن لفض الشجارات.

وقال أليسيو رومانيولي لاعب ميلان السابق ولاتسيو الحالي أن هذه فضيحة وطلب من الإعلام الحديث عما حدث في المباراة.

وألغى الحكم هدفا لميلان عن طريق لياو بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وكذلك أيضا لصالح لاتسيو من ماريو فوينتس.

وجاء هدف أوكافور بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عدة محاولات في نفس الهجمة ليمنح ميلان 3 نقاط غالية.

ورفع ميلان رصيده للنقطة 56 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوي الإيطالي.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 40 في المركز التاسع.

الدوري الإيطالي ميلان لاتسيو ماتيو جيندوزي أوكافور
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