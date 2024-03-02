مباراة الـ3 بطاقات حمراء.. ميلان يفوز على لاتسيو في لقاء مشتعل

حقق ميلان فوزا هاما على منافسه لاتسيو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نوح أوكافور هدف الروسونيري الوحيد في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة أحداث عنيفة أدت إلى حصول 3 لاعبين من لاتسيو على البطاقة الحمراء سواء المباشرة أو بعد الإنذار الثاني.

وحصل لوكا بيليجريني على البطاقة الصفراء في الدقيقة 50 قبل أن يحصل على الثانية في الدقيقة 57 ويطرد بعد مسكه لكريستيان بوليسيتش.

وجاء الدور على آدن ماروزيتش في الدقيقة 94 ليطرد بشكل مباشر بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 96 طرد ماتيو جيندوزي بشكل مباشر بسبب ضربه لبوليسيتش بالرغم من أن الخطأ كان لصالح للاعب لاتسيو لكنه تعدى بالضرب على اللاعب الأمريكي.

في واقعة فريدة.. طرد 3 لاعبين من لاتسيو في مباراة واحدة وفي شوط واحد!#لاتسيو_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/pIvkqg3ywc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2024

واندلعت شجارات كبيرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة أدت لتدخل الطاقم الفني والإداريين من لاتسيو وميلان ورجال الأمن لفض الشجارات.

وقال أليسيو رومانيولي لاعب ميلان السابق ولاتسيو الحالي أن هذه فضيحة وطلب من الإعلام الحديث عما حدث في المباراة.

أحداث عنيفة بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة#لاتسيو_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/xE2aJrOjmD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2024

وألغى الحكم هدفا لميلان عن طريق لياو بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وكذلك أيضا لصالح لاتسيو من ماريو فوينتس.

وجاء هدف أوكافور بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عدة محاولات في نفس الهجمة ليمنح ميلان 3 نقاط غالية.

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ميلان يصر على التسجيل..



أوكافور يضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول#لاتسيو_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Lmqrxs40wN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2024

ورفع ميلان رصيده للنقطة 56 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوي الإيطالي.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 40 في المركز التاسع.