لويس إنريكي يستبدل مبابي بين الشوطين.. والأخير يتمرد على القرار

حلقة جديدة بدأت في مسلسل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذه المرة ليست مع ريال مدريد بل مع مدربه لويس إنريكي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

جاء ذلك حيث سحبه المدرب الإسباني بين شوطي المباراة أمام موناكو ليأتي راندال كولو مواني بدلا منه.

المباراة التي أقيمت في الجولة 24 من الدوري الفرنسي انتهت بالتعادل السلبي.

مبابي الذي لا يبدو أنه خرج مصابا أو أي شيء من هذا القبيل، عبر عن استيائه من التبديل برفض العودة للجلوس على مقاعد البدلاء بين الشوطين.

عوضا عن ذلك ظهر مبابي وهو يخرج من غرفة الملابس حاملا هاتفه، وهو ما سخر منه العديد من المتابعين الذين صوروا الأمر وكأنه يتصل بريال مدريد ليأخذه من هنا.

ثم اتجه النجم الفرنسي ليجلس مع عائلته في المدرجات، بدلا من العودة إلى مقاعد البدلاء رفقة فريقه.

وتشير التقارير إلى أن مبابي اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم وعدم تفعيل العام الإضافي في عقده، ويظل ريال مدريد هو الوجهة الأقرب كالعادة.

وفي المباراة السابقة ضد رين والتي انتهت أيضا بالتعادل 1-1، قرر لويس إنريكي سحب مبابي ونزول جونكالو راموس بدلا منه في الدقيقة 65، وعلق على هذا القرار قائلا إن على الجميع اعتياد اللعب بدون بطل كأس العالم 2018.