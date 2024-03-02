كرة يد - فوز الأهلي وانتصار مثير للزمالك في الجولة التاسعة لدوري المحترفين

السبت، 02 مارس 2024 - 00:52

كتب : محمد سمير

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

تغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 31-16 ضمن منافسات الجولة التاسعة لمرحلة المنافسة في دوري المحترفين لكرة اليد.

فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29-28 في أكثر مباريات الجولة إثارة.

وفاز البنك الأهلي على سموحة بنتيجة 31-27.

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بينما تغلب سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 31-2.

الترتيب الحالي:

1- الأهلي 32 نقطة

2- الزمالك 29 نقطة

3- البنك الأهلي 20 نقطة

4- سبورتنج 18 نقطة

5- الجزيرة 14 نقطة

6- هيليوبليس 13 نقطة

7-طلائع الجيش 8 نقطة

8- سموحة نقطتين

وتقام المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، على أن يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بنظام Best of 3 لتحديد حامل اللقب.

وتختتم منافسات المرحلة الثانية المنافسة على اللقب يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

بينما يقام النهائي بنظام best of 3 بين صاحبي المركزين الأول والثاني أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.

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