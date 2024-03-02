كرة يد - فوز الأهلي وانتصار مثير للزمالك في الجولة التاسعة لدوري المحترفين
السبت، 02 مارس 2024 - 00:52
كتب : محمد سمير
تغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 31-16 ضمن منافسات الجولة التاسعة لمرحلة المنافسة في دوري المحترفين لكرة اليد.
فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29-28 في أكثر مباريات الجولة إثارة.
وفاز البنك الأهلي على سموحة بنتيجة 31-27.
بينما تغلب سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 31-2.
الترتيب الحالي:
1- الأهلي 32 نقطة
2- الزمالك 29 نقطة
3- البنك الأهلي 20 نقطة
4- سبورتنج 18 نقطة
5- الجزيرة 14 نقطة
6- هيليوبليس 13 نقطة
7-طلائع الجيش 8 نقطة
8- سموحة نقطتين
وتقام المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، على أن يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بنظام Best of 3 لتحديد حامل اللقب.
وتختتم منافسات المرحلة الثانية المنافسة على اللقب يوم الجمعة 5 أبريل 2024.
بينما يقام النهائي بنظام best of 3 بين صاحبي المركزين الأول والثاني أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.