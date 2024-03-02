فرصة لابتعاد ليفركوزن بـ10 نقاط.. بايرن يتعثر ضد فرايبورج

السبت، 02 مارس 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

توماس توخيل

تعثر بايرن ميونيخ ضد منافسه فرايبورج بالتعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ماتياس تيل وجمال موسيالا ثنائية بايرن، بينما أحرز كريستيان جونتر ولوكاس هولر هدفين فرايبورج.

وافتتح جونتر التهديف في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وتعادل تيل من تسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 35.

وتقدم موسيالا لفريقه بعدما راوغ مدافعين من فرايبورج داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 75.

وأحرز هولر التعادل من تسديدة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وارتفع رصيد بايرن ليصل للنقطة 54 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ووصل فرايبورج للنقطة 30 في المركز التاسع.

وأعطى بايرن فرصة لمنافسه بايرن ليفركوزن المتصدر بالابتعاد أكثر بالصدارة في حال الفوز ضد منافسه كولن.

وفي حالة الفوز سيكون الفارق بين ليفركوزن وبايرن 10 نقاط كاملة.

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